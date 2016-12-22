Аксенов выступил за импортозамещение в российском кинематографе

Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает инициативу импортозамещения американских фильмов российскими картинами. Об этом он заявил на церемонии закрытия международного фестиваля «Евразийский мост» в Ялте, сообщает «РИА Новости».

«Импортозамещение — нормальный процесс. Надеюсь, наш кинофестиваль послужит инструментом для выполнения этой задачи», — сказал Аксенов.

В 2014 году режиссер Никита Михалков предложил учредить кинофестиваль в Крыму «для возрождения и популяризации крымского кинематографа», впервые «Евразийский мост» прошел в 2016 году.