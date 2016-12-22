Аксенов выступил за импортозамещение в российском кинематографе
Общество, 20:06
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Аксенов выступил за импортозамещение в российском кинематографе
Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает инициативу импортозамещения американских фильмов российскими картинами. Об этом он заявил на церемонии закрытия международного фестиваля «Евразийский мост» в Ялте, сообщает «РИА Новости».
«Импортозамещение — нормальный процесс. Надеюсь, наш кинофестиваль послужит инструментом для выполнения этой задачи», — сказал Аксенов.
В 2014 году режиссер Никита Михалков предложил учредить кинофестиваль в Крыму «для возрождения и популяризации крымского кинематографа», впервые «Евразийский мост» прошел в 2016 году.сообщал о рекордных кассовых сборах российского кино — 12 млрд руб. по итогам года. Самым кассовым российским фильмом стал «Последний богатырь» (1,65 млрд руб., 7,3 млн зрителей). В десятку также вошли картины «Притяжение», «Салют-7», «Время первых», «Фиксики: большой секрет», «Матильда», «Гоголь. Начало», «Бабушка легкого поведения», «Кухня. Последняя битва» и «Крым».