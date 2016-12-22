Путин объявил благодарность Евтушенкову в день его рождения

Президент России Владимир Путин объявил благодарность владельцу и председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Российский лидер поощрил Евтушенкова «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Президент объявил благодарность владельцу АФК «Система» в день его рождения — 25 сентября 2018 года Евтушенкову исполнилось 70 лет.

В конце июня два конгрессмена из республиканской партии США попросили Министерство финансов и Государственный департамент расследовать деятельность Евтушенкова и его компаний на предмет необходимости ввести против него санкции. Представители конгресса отметили, что его имя было упомянуто в так называемом «кремлевском докладе» Минфина США. В него вошли представители российского бизнеса из списка Forbes, чье состояние составляет более $1 млрд. В Госдепе сказали, что изучают возможность введения санкций против Евтушенкова.

Forbes оценивает состояние Евтушенкова в $2 млрд. Он находится на 49-м месте в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.