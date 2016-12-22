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Греческий митрополит упрекнул константинопольского патриарха в расколе
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Греческий митрополит упрекнул константинопольского патриарха в расколе
Общество, 08:14
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Греческий митрополит упрекнул константинопольского патриарха в расколе

Митрополит Кифирский (остров Китира к югу от Пелопонесса. — РБК) Серафим Элладской православной церкви назвал действия Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея из-за ситуацией с автокефалией непризнанной Украинской церкви расколом православия и ересью. Об этом сообщает агентство Romfea.

Он отметил, что был «глубоко опечален» новостью о прерывании общения Вселенского и Московского патриархатов, которое стало результатом усилий первого «по предоставлению автокефалии украинским раскольникам», «отделенным от нашей святой православной церкви, то есть от всех православных патриархатов». «В таком случае это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея в признании раскольнической самопровозглашенной [Украинской православной] церкви вызывает беспокойство», — заявил митрополит Серафим.

Борьба патриархов: почему православные церкви приблизились к расколу
Общество

Синод Русской православной церкви (РПЦ) 14 сентября принял решение, эквивалентное «разрыву дипломатических отношений» между церквами. Речь идет об отказе от поминовения патриархом Кириллом константинопольского патриарха. Также РПЦ прекращает работу структур, в которых руководящие должности занимают люди из Вселенского патриархата. Следующим шагом может стать разрыв церковного общения.

Оборона от Константинополя: сможет ли РПЦ удержать Украину
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Поводом для подобного демарша стало назначение константинопольским патриархом двух экзархов на Украину для подготовки УПЦ к автокефалии (самоуправлению). В Москве считают украинскую церковь подчиненной ей митрополией, а существующий непризнанный Украинский патриархат (УПЦ) — раскольниками. Между Киевской митрополией Московского патриархата и УПЦ идут давние споры, во многом из-за церковного имущества — территорий и храмов.

Теги: раскол , РПЦ , Украина
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