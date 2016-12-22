Генштаб Турции анонсировал военные учения с США в Средиземноморье

Турция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье с 28 сентября по 7 октября, в них примут участие США, Азербайджан, Бахрейн, Алжир, Катар, Кувейт, Пакистан, Румыния и Саудовская Аравия. Об этом сообщает издание Haberler со ссылкой на Генштаб Турции.

Во время маневров военные отработают координацию надводных, подводных и воздушных судов. В учениях «Синий кит-2018» будут задействованы военные корабли и морская авиация стран-участниц, а также военнослужащие ВМФ и ВВС Турции. Всего с турецкой стороны участвуют четыре фрегата, пять подводных лодок, два корвета, три морских патрульных самолета, шесть вертолетов, патрульные катера и судна обеспечения.

В Средиземном море 8 сентября завершились совместные учения ВМФ и ВКС России, они продлились неделю. В маневрах участвовали 26 кораблей и две подводные лодки, входящие в состав Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Кроме того, в учениях были задействованы 34 воздушных судна.

Участники маневров провели стрельбы, стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 выполнили условные пуски крылатых ракет, корабли отработали запуск глубинных мин.