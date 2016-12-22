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Почти 400 кг кокаина из российского посольства сожгли в крематории
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Почти 400 кг кокаина из российского посольства сожгли в крематории
«Кокаиновое дело», 04:46
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Почти 400 кг кокаина из российского посольства сожгли в крематории
Обнаруженные в одном из зданий российского посольства в Буэнос-Айресе почти 400 кг кокаина сожгли в крематории. При этом присутствовали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и российский посол Дмитрий Феоктистов
Фото: gendarmeria / Twitter

Во вторник, 21 августа, аргентинские власти сожгли в крематории кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. При этом присутствовали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и российский посол Дмитрий Феоктистов, сообщает ТАСС.

«Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз», — отметила Буллрич и добавила, что, благодаря совместным действиям и замене кокаина мукой, удалось «разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России».

«Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», — заявил Феоктистов.

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Буллрич также рассказала о начале операции. «Бывший посол РФ Виктор Коронелли пришел в Министерство безопасности поздно вечером и сообщил нам, что есть основания считать, что в одном из зданий посольства находится кокаин. Мы сразу же позвонили жандармерии, и этой же ночью до 6 утра, когда должны были прийти люди, которые следят за этим помещением, мы провели замену кокаина мукой. Затем была долгая совместная работа жандармерии и полиции России. Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно», — сказала Буллрич.

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Следственный департамент МВД России считает, что кокаин принадлежал предпринимателю из Германии Андрею Ковальчуку, который с помощью российских сообщников планировал в дальнейшем перепродать его в Европе. В Москве были арестованы трое обвиняемых по «кокаиновому делу»: это бывший завхоз посольства Али Абянов, которому Ковальчук, по версии следствия, оставил груз на хранение и поручил организовать его отправку в Россию, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которых задержали, когда они пришли за грузом на склад МИДа в Москве. Ковальчук, Калмыков и Худжамов настаивают, что пытались переправить в Россию не наркотики, а кофе элитного сорта Kopi Luwak, который был заменен на кокаин в результате провокации.

Ковальчук был задержан в Германии 1 марта. Российская генпрокуратура направила немецким коллегам запрос на экстрадицию Ковальчука. В июле он был экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО «Матросская тишина».

В феврале 2018 года министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала, что сотрудники российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 389 кг кокаина на территории школы при диппредставительстве. После сообщения Виктора Коронелли чемоданы с кокаином оснастили GPS-датчиками, а содержимое заменили на муку. Спустя почти год груз был переправлен в Россию под контролем спецслужб — это было нужно, чтобы раскрыть всю цепочку контрабандистов. При этом в спецоперации использовался борт специального летного отряда (СЛО) «Россия», его маршруты совпадали с перемещениями главы Совбеза Николая Патрушева.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: кокаин , Аргентина , крематорий
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