Heineken получила право на производство в России Miller и Staropramen

Пивоваренная компания Heineken получит право на производство, дистрибуцию и продажу пива под брендами Miller Genuine Draft и Staropramen на территории России. Соответствующее соглашение компания заключила с правообладателями этих брендов Molson Coors, говорится в пресс-релизе Heineken, поступившем в распоряжение РБК.
По соглашению, Heineken начнет отгружать российским оптовикам пиво под брендами Miller Genuine Draft и Staropramen с 15 декабря.
Региональный директор по Восточной Европе Molson Coors Ален Крньяк сказал, что его компания выбрала «правильного партнера», который обеспечит дальнейший рост брендов. По его словам, Heineken получила известность, благодаря качеству производства и креативного маркетинга.
Генеральный директор Heineken в России Баудевайн Хаарсма заметил, что благодаря праву на два новых бренда его компания еще больше укрепит свои позиции в России.
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» — российское подразделение голландского концерна Heineken. Компания работает в России с 2002 года, в стране были открыты семь пивоварен. У российского подразделения Heineken есть права на создание и дистрибуцию более 30 брендов, в том числе Amstel, Krušovice, Gösser, «Три медведя», «Охота» и другие.