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Страны Латинской Америки потребовали расследовать репрессии в Венесуэле
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Страны Латинской Америки потребовали расследовать репрессии в Венесуэле
Политика, 15:17
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Страны Латинской Америки потребовали расследовать репрессии в Венесуэле

Пять стран Латинской Америки, входящие в Организацию американских государств (ОАГ), обратились в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления против человечности в Венесуэле во время правления президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Financial Times.

Обращение в МУС направили Аргентина, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили. К латиноамериканским странам планирует подключиться также и входящая в ОАГ Канада. Обращение касается около 8 тыс. внесудебных казней, 130 погибших в результате столкновений с силами безопасности во время протестов, а также 12 тыс. незаконно заключенных венесуэльцев, включая 1700 политических заключенных, чьи личности установлены.

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Основой для обращения в МУС является досье, собранное на венесуэльские власти под эгидой ОАГ к маю 2018 года. Оно создано на базе свидетельских показаний и данных НКО. В досье были собраны предполагаемые преступления госструктур начиная с 2014 года. Тогда же, в мае, было решено направить материалы в МУС. Сам суд параллельно уже начал предварительное расследование происходящих в Венесуэле нарушений прав человека в феврале. Как объясняет Financial Times, признание властей Венесуэлы виновными в преступлениях против человечности может дать легальный повод для интервенции в страну. О том, что ОАГ допускает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, стало известно в середине сентября.

Политический кризис в Венесуэле обострился весной 2017 года, когда президент страны Николас Мадуро попытался расширить свои полномочия. Летом Мадуро объявил о конституционной реформе, чтобы избавиться от парламента, где доминировала оппозиция. Это спровоцировало массовые выступления оппозиции, в столкновениях погибли более сотни человек. Несмотря на них, в стране появился новый представительный орган — Конституционная ассамблея. В мае 2018 года Мадуро переизбирался на пост президента. В связи с происходящим в Венесуэле ряд западных государств во главе с США наложили санкции на руководство страны. Параллельно в Венесуэле обострился продолжающийся с 2013 года экономический кризис.

Международный уголовный суд (МУС) — постоянный международный орган, в чью компетенцию входит преследование ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества.

Теги: Николас Мадуро , Международный уголовный суд , ОАГ , Южная Америка
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