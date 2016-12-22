Экс-замглавы дептранса Москвы стала гендиректором «Аэроэкспресса»

Алина Бисембаева назначена на должность гендиректора «Аэроэкспресса», сообщается на сайте компании.

Как отмечается, ранее она занимала должность замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. До этого она работала в финансовом секторе, в частности была вице-президентом ВТБ и старшим вице-президентом в Номос-Банке (с 2014 года банк «ФК Открытие»).

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Предыдущий гендиректор «Аэроэкспресса» Алексей Криворучко покинул этот пост 30 мая. Он работал на этой должности с февраля 2010 года. Исполняющим обязанности главы компании был назначен Михаил Ковальский, работавший коммерческим директором «Аэроэкспресса». 6 июня Криворучко также передал свою долю в компании «ТКХ-Инвест», которая владеет 49% концерна «Калашников», гендиректору Холдинговой компании Рыбинской верфи Аркадию Привалову.

В середине мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Криворучко перейдет в Минобороны. 13 июня президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении заместителем министра.