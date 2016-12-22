КПРФ и ЛДПР прокомментировали сообщения о наказании за победу на выборах

В партиях КПРФ и ЛДПР прокомментировали сообщения газеты «Ведомости» о том, что российские власти могут наказать их за успехи их кандидатов на региональных выборах и отнести обе партии к внесистемной оппозиции, передает «РИА Новости».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что вступать в конфликт с его партией могут только «провокаторы», особенно в условиях, когда против России введены санкции, ее «обложили со всех сторон», а народ не доверяет правящей партии. «Они уже сами наказаны по полной: страна отказывает им в доверии», — сказал он.

Замруководителя фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев отметил, что действующей власти нужно не заниматься борьбой с КПРФ, а проанализировать ошибки, которые было допущены. Он отметил, что после Единого дня голосования 9 сентября появилась новая реальность, а новые неправильные решения могут усугубить ситуацию. По словам Коломейцева, КПРФ никогда не была системной оппозицией, а является партией, которая предлагает меры. «Нас уже закрывали и перечеркивали 25 лет, но мы же есть, а их нет», — заметил Коломейцев.

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев выразил сомнение, что можно наказать партию, которую поддерживают 70% жителей Хабаровского края. «Это не совсем ложится в логику здравого смысла», — сказал он.



В Хабаровском крае по итогам второго тура выборов губернатора 23 сентября в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал выиграл у кандидата от «Единой России» и действующего главы региона Вячеслава Шпорта. Во Владимирской области на выборах, которые прошли в тот же день, победил еще один представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Он обошел действующего губернатора, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову.

В Хакасии по итогам выборов губернатора 9 сентября кандидат от КПРФ Валентин Коновалов получил 44,81% голосов избирателей, а действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин — 32,42%. Затем Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Второй тур выборов в Хакасии пройдет 7 октября. Соперником Коновалова станет Андрей Филягин от «Справедливой России».

В понедельник, 24 сентября, КПРФ и ЛДПР договорились создать коалиционное правительство в Хабаровском крае, Владимирской области и Республике Хакасия. На следующий день, во вторник, 25 сентября, газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в администрации президента написала, что в Кремле недовольны действиями партий. Как отмечает газета, они, по сути, стали внесистемной оппозицией и теперь могут разделить ее судьбу. В качестве возможных ответных мер власти могут отказаться помогать КПРФ и ЛДПР проходить муниципальный фильтр на будущих выборах и не станут согласовывать с ними регионы под голосование, сказал собеседник издания.