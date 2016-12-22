Температура воздуха в Москве побила рекорд 1994 года

В Москве 22 сентября воздух прогрелся до 25,8 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда этого дня, зафиксированного в 1994 году. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня на базовой московской станции ВДНХ уже к 14:00 — 25,8 градуса, и это еще не конечная цифра», — рассказал метеоролог. По его словам, температура воздуха в субботу выше, чем в июле, поскольку для этого летнего месяца норма — 24 градуса.

«Но уже с воскресенья мы провалимся в настоящую холодную, дождливую осень. Завтра температура рухнет, будет уже 13–15 градусов. Причина — холодный фронт, прорывающийся к нам с северо-запада», — подчеркнул Тишковец.

В этом году 28 августа стало самым жарким за последние 49 лет. Воздух прогрелся до 29,6 градуса​. Последний раз такое значение было зарегистрировано 28 августа 1969 года.