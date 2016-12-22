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Комиссия отобрала трех претендентов на пост мэра Екатеринбурга
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Комиссия отобрала трех претендентов на пост мэра Екатеринбурга
Политика, 10:54
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Комиссия отобрала трех претендентов на пост мэра Екатеринбурга

Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Екатеринбурга отобрала трех претендентов, их кандидатуры рассмотрит городская дума. Об этом ТАСС сообщила ​начальник пресс-службы гордумы Алена Земляникова.

На пост главы города рекомендованы заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, заместитель губернатора региона Александр Высокинский и юрист Надежда Абакумова.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников рассказал, что три объявленных претендента набрали больше четырех голосов.

Ройзман рассказал об идее отменить выборы мэра Екатеринбурга
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​Эти кандидатуры будут рассмотрены 25 сентября на первом заседании избранной гордумы.

В апреле губернатор Свердловской области подписал закон, который отменил прямые выборы мэра Екатеринбурга. Теперь выбирать главу города должны не жители, а гордума. При этом выдвижением кандидатов на пост мэра будет заниматься специальная конкурсная комиссия.

В связи с этим в мае мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Поправки об отмене прямых выборов мэра он назвал противоречащими интересам города и «прямым обманом жителей». Депутаты гордумы приняли его отставку.

Теги: Екатеринбург , Выборы , Мэр
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