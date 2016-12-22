Вашингтон согласился допустить Ту-214 к наблюдательным полетам над США

Представитель США в Вене подписал итоговый протокол по освидетельствованию Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060. Сертификация означает, что российский самолет сможет участвовать в наблюдательных полетах над Соединенными Штатами в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает ТАСС.

Он указал, что согласие США позволит Москве расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов над территорией США, Великобритании и Канады.

О согласии США на сертификацию Ту-214 в Госдепартаменте сообщили в конце прошлой недели. До этого представители Соединенных Штатов без объяснения причин отказывались подписывать документы. В Москве указывали, что тем самым в Вашингтоне нарушали условия Договора по открытому небу.

В середине августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год, в котором предусматривалась заморозка средств, выделяемых на программу «Открытое небо». В документе говорилось, что ограничение может быть снято в том случае, если конгрессу будут представлены доказательства того, что Россия выполняет свою часть договора.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 стран — членов ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. Участники договора могут осуществлять полеты над территориями друг друга, чтобы убедиться в отсутствии подготовки к войне и нарушении международных договоренностей.