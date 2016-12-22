Силовики пришли с обыском в администрацию Читы по делу о мошенничестве
Общество, 13:19
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Силовики пришли с обыском в администрацию Читы по делу о мошенничестве
Сотрудники спецслужб проводят обыски в администрации Читы по делу о мошенничестве против одного из бывших высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает издание Zab.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю. Не уточняется, кто именно проходит фигурантом по этому делу.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах с использованием должностного положения. Силовики изъяли документы.
В пресс-службе правительства Забайкальского края сообщили РБК, что не в курсе ситуации.
В июле в администрации Тамбова прошли обыски по делу о мошенничестве. Об этом сообщал РБК глава администрации Сергей Чеботарев. Он отметил, что мероприятия связаны с делом против бывшего главы администрации Александра Боброва.