В администрации Тамбова прошли обыски по делу о мошенничестве

В администрации Тамбова проводятся оперативные действия, сообщил РБК глава администрации Сергей Чеботарев. По его словам, мероприятия связаны с делом против бывшего главы администрации Александра Боброва.
«Мне сообщили, что правоохранители пришли в мэрию, проводят оперативные действия. Но я сейчас не в городе и дополнительной информации у меня пока нет. Кажется, это связано с делом против бывшего главы администрации Александра Боброва и покупкой им «Лексуса», но точно я не знаю», — сказал Чеботарев.
В пресс-службе УМВД России по Тамбовской области РБК сообщили, что расследованием занимаются местные оперативные службы. «Сотрудники следственной части следственного управления УМВД Тамбовской области проводят следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых изымаются вещественные доказательства», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что оперативные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве.
28 июня власти Саратова сообщили об обысках в городской администрации. В пресс-службе администрации РБК заявили, что ФСБ проводит следственные действия в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова и муниципальном учреждении «Транспортное управление». Причину обысков власти не назвали.