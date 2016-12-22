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В администрации Тамбова прошли обыски по делу о мошенничестве
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В администрации Тамбова прошли обыски по делу о мошенничестве
Общество, 18:46
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В администрации Тамбова прошли обыски по делу о мошенничестве

В администрации Тамбова проводятся оперативные действия, сообщил РБК глава администрации Сергей Чеботарев. По его словам, мероприятия связаны с делом против бывшего главы администрации Александра Боброва.

«Мне сообщили, что правоохранители пришли в мэрию, проводят оперативные действия. Но я сейчас не в городе и дополнительной информации у меня пока нет. Кажется, это связано с делом против бывшего главы администрации Александра Боброва и покупкой им «Лексуса», но точно я не знаю», — сказал Чеботарев.

В пресс-службе УМВД России по Тамбовской области РБК сообщили, что расследованием занимаются местные оперативные службы. «Сотрудники следственной части следственного управления УМВД Тамбовской области проводят следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых изымаются вещественные доказательства», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что оперативные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве.

28 июня власти Саратова сообщили об обысках в городской администрации. В пресс-службе администрации РБК заявили, что ФСБ проводит следственные действия в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова и муниципальном учреждении «Транспортное управление». Причину обысков власти не назвали.

Теги: обыск , Тамбов
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