СБУ вызвала Жириновского на допрос в Киев

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственную газету «Урядовый курьер».

Отмечается, что Жириновский вызывается на допрос 27 сентября. СБУ намерена вручить ему подозрение и предоставить доступ к материалам досудебного расследования.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Жириновского.​

21 сентября Шевченковский районный суд Киева разрешил украинской Генпрокуратуре начать специальное досудебное расследование в отношении трех депутатов Госдумы, включая Жириновского. Личности остальных двух депутатов не были названы. Генпрокуратура заявила, что Жириновский организовал группу для сбора денег для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которая также передала Донбассу шесть транспортных средств. Лидер ЛДПР назвал это «попытками политического преследования». Он пояснил, что передал Донбассу гуманитарную помощь и подержанный автомобиль, после чего в 2016 году на Украине в отношении него возбудили дело. Жириновский отметил, что «с тех пор каждый год они какие-то процессуальные детали меняют и запускают новость по новой».

В августе 2017 года Генпрокуратура объявила, что подозревает лидера ЛДПР в финансировании терроризма. Жириновский назвал это обвинение «идиотским».