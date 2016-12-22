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Правительство не поддержало возвращение курилок в аэропорты
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Правительство не поддержало возвращение курилок в аэропорты
Общество, 10:40
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Правительство не поддержало возвращение курилок в аэропорты

Правительство не поддержало законопроект о возвращении в аэропорты помещений для курения. Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

12 сентября министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что запрет на курение в аэропортах отменять не планируется.​

Минздрав увидел в установке курилок в аэропортах нарушение Конституции
Общество

В мае комитет Госдумы по охране здоровья направил законопроект о создании курительных зон в аэропортах на доработку. Минздрав России заявлял в апреле, что установка кабинок для курения нарушит права некурящих граждан, так как в соседние помещения будет попадать дым. Законопроект о создании курительных зон в аэропортах внесли в Госдуму в ноябре 2017 года. Как утверждает инициатор законопроекта, депутат Сергей Боярский, из-за отсутствия специально отведенных для курения мест людей подталкивают к нарушениям, так как они вынуждены курить в туалетах, а это вредит и некурящим пассажирам.

Курение в помещениях аэропортов и на расстоянии менее 15 м от входов в них запрещено законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 2014 года.
Теги: курение , Аэропорт , Правительство
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