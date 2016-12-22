Власти Гонконга впервые за 20 лет запретили политическую партию

Министр по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли объявил о запрете Национальной партии, выступающей за независимость этого административного района Китая. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что это первый случай с 1997 года, когда Великобритания передала свою бывшую колонию во владение Китая.

По словам Ли, партия готова использовать все методы для достижения независимости, что создает угрозу национальной безопасности. Он также заявил, что партия распространила «ненависть и дискриминацию в отношении материкового Китая». Ранее лидер партии Энди Чан в беседе с Reuters заявлял, что никогда не остановится «в своих стремлениях к свободе, правам человека, равенству и достоинству».

Как отмечает газета The South China Morning Post, Чан в августе выступал в гонконгском Клубе иностранных журналистов, где призывал ввести санкции против Китая из-за «эрозии автономии и свободы». Власти и Министерство иностранных дел Китая осудили это заявление, сообщал телеканал The Channel News Asia.

Управление в Гонконге происходит по принципу «одна страна — две системы», благодаря которому в регионе в течение 50 переходных лет соблюдается особый административный статус, независимая правовая система.