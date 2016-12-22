Москва обогнала Гонконг и Шанхай по уровню развития жилищной сферы

Москва занимает десятое место из 14 мегаполисов по уровню развития жилищной сферы, следует из исследования PwC. Эта позиция российской столицы объясняется высокой стоимостью аренды или покупки квартир

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Компания PwC провела исследование уровня и динамики градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира, проанализировав 14 городов в Европе, Америке и Азии (копия исследования есть в распоряжении РБК; результаты аналитики представили во вторник, на Московском урбанистическом форуме).

В частности, аналитики сопоставили уровень развития жилищной сферы: по этому показателю Москва заняла десятое место из 14 мегаполисов. За ней следуют Мехико и бразильский Сан-Паулу, а также Шанхай и Гонконг. Жилая недвижимость сравнивалась по качественным показателям, финансовой доступности покупки и аренды и близости жилья к транспортной инфраструктуре. Лучшие показатели развития жилищной сферы оказались в Чикаго, Нью-Йорке и Барселоне. Основной причиной низких показателей Москвы авторы исследования называют дороговизну покупки и аренды квартир в городе.

Главное о городской жизни Население Лондона, Москвы, Парижа и Токио составляет от 7 до 20% от численности населения страны, при этом наблюдается дальнейший процесс концентрации.

составляет от численности населения страны, при этом наблюдается дальнейший процесс концентрации. Около 20% жителей мегаполисов проживают вне зоны обслуживания метрополитена: для поездок на работу они вынуждены пользоваться личным автомобилем или менее скоростными видами наземного общественного транспорта.

мегаполисов проживают вне зоны обслуживания метрополитена: для поездок на работу они вынуждены пользоваться личным автомобилем или менее скоростными видами наземного общественного транспорта. Примерно 1350 м нужно пройти жителю города от дома до метро.

нужно пройти жителю города от дома до метро. В среднем только 20% городских жителей хотят иметь собственное жилье. В Москве этот показатель выше — 33%.

городских жителей хотят иметь собственное жилье. В Москве этот показатель выше — Примерно 46% от доходов у жителей мегаполисов уходит на аренду жилья, выше этот показатель только в Лондоне, Сингапуре, Москве, Шанхае и Лондоне.

у жителей мегаполисов уходит жилья, выше этот показатель только в Лондоне, Сингапуре, Москве, Шанхае и Лондоне. Москва является лидером по комфортности социальной инфраструктуры для жителей: средняя длина пешего маршрута до школы — менее 400 м (среднее значение по другим городам — 1,2 км), удаленность больниц — 1,5 км.

является лидером для жителей: средняя длина пешего маршрута до школы — менее 400 м (среднее значение по другим городам — 1,2 км), удаленность больниц — 1,5 км. Москва лидирует по количеству досуговых объектов в пешей

доступности от жителей (16 шт.).

лидирует в пешей доступности от жителей (16 шт.). Чтобы добраться до работы, в среднем городские жители тратят 35–40 минут, что на 10–15 минут больше желаемого времени в пути.

что на 10–15 минут больше желаемого времени в пути. Москва занимает четвертое место в общем рэнкинге городов по уровню экологичности. Лидер — Нью-Йорк.

занимает четвертое место в общем рэнкинге городов по уровню экологичности. Лидер — Нью-Йорк. В 14 мегаполисах совокупно в течение 2010–2017 годов было построено более 800 млн кв. м недвижимости (почти 60% из них — в Шанхае). Из общего объема чуть больше половины составила нежилая недвижимость (коммерческая недвижимость, социальные объекты и здания, используемые для государственных целей).

Ежегодно в Москве строится более 3 млн кв. м жилой недвижимости, но так же быстро растет и население, в результате обеспеченность жильем остается низкой. В среднем в российской столице она составляет всего 19 кв. м на человека, меньше только в Чикаго (18 кв. м) и Гонконге (13 кв. м). «При этом среди городов с низкой доступностью приобретения жилья только в Москве и Сеуле доступность увеличивается, причем в Москве — быстрее», — замечают авторы исследования.

Что исследовали и как считали Компания PwC включила в исследование 14 мегаполисов: Барселону, Берлин, Гонконг, Лондон, Мехико, Москву, Нью-Йорк, Париж, Сан-Паулу, Сеул, Сингапур, Токио, Шанхай, Чикаго. Города оценивались по параметрам комфортности жизни и воздействия на городскую среду. Показатели основаны на пространственных данных (данные OpenStreerMap, GHS Population GRID, GHS Build-Up GRID, Foursquare API, Google plases API, Atlas Urban expansion), статистике (официальные муниципальные и региональные источники, базы научно-исследовательских институтов, аналитических агентств и т.д.) и опросе населения городов (всего 7 тыс. респондентов, около 500 респондентов в каждом городе, опрос проводился в апреле 2018 года).

В PwC отмечают, что низкая обеспеченность жильем в российской столице связана с тем, что 55% жилого фонда было построено в период массового индустриального домостроения (с 1955 по 1985 годы), когда существовали низкие нормативные показатели обеспеченности жильем на человека. «В отличие от жителей других городов большинство москвичей владеют загородной недвижимостью, с учетом которой обеспеченность жильем в 2017 году составила около 25 кв. м на человека», — добавляют аналитики.

Дорого улучшать

Москвичей устраивает качество своего жилья: 56% опрошенных сказали, что они удовлетворены или довольны квартирами, в которых живут. Это значение близко к среднему по всем городам. «Интересно, что уровень удовлетворенности жителей центра Москвы очень высокий — выше, чем в других районах города и центрах других городов. Однако для жителей промышленных и периферийных районов Москвы характерны низкие оценки качества жилья», — отмечают аналитики PwC.

Несмотря на это, большинство москвичей, как и жителей других мегаполисов, хотят улучшить свои жилищные условия. Причем 60% предпочли бы сменить тип жилья, то есть, например, переехать из квартиры в собственный дом. Примерно треть москвичей хотят переехать, чтобы иметь собственное жилье, и примерно столько же хотят улучшить качество и/или площадь жилья.

Большинство москвичей, которые хотят сменить квартиру, не могут сделать это по финансовым причинам: более 85% желающих улучшить жилищные условия, но не имеющих такой возможности, признались, что их сдерживает высокая стоимость жилья и кредита.

Индекс доступности жилья (то есть отношение среднего дохода домохозяйства в городе к доходу, который необходимо иметь для покупки стандартного жилья на стандартных условиях ипотечного кредитования) в Москве один из самых низких — десятое место из 14-ти. «Не привлекая заемного финансирования, для покупки 1 кв. м жилья в Москве потребуется полностью откладывать доход одного члена семьи в течение 84 дней», — подсчитали в PwC.

Арендная доля

Аренда жилья в Москве также дороже, чем в других мегаполисах. У тех, кто арендует жилье в столице, в среднем на аренду уходит 57% ежемесячных доходов, подсчитали аналитики PwC. Это один из самых высоких показателей, больше на эти цели тратят только жители Сингапура, Шанхая и Гонконга.

По данным PwC, Москву отличает низкое предложение арендного жилья и малая доля арендующих среди жителей. В исследовании указано, что в общей структуре жилья в Москве арендное занимает только 18%, а доля арендаторов среди жителей составляет только 13%. Самые высокие доли по этим показателям занимает Берлин — 84 и 81% соответственно.

Хорошие стороны

Третий показатель, по которому PwC анализировала развитие жилищной среды, — близость к общественному транспорту. Здесь показатели Москвы оказались одними из самых высоких. В среднем 93% москвичей живут в пределах 500 м от остановки наземного общественного транспорта. Средняя длина пешеходного маршрута от дома до остановки составляет 435 м, а до метро — 1,4 км.

По некоторым показателям в исследовании PwC Москва и вовсе лидирует. Например, она стала лидером среди 14 городов по уровню комфортности социальной инфраструктуры и организации торговли, а также по обеспеченности жителей культурно-досуговыми объектами.

В результате москвичи меньше, чем жители других мегаполисов, задумываются о переезде, говорится в исследовании. По данным опроса PwC, 66% жителей Москвы хотя бы раз в жизни серьезно задумывались о переезде. Во всех остальных городах (кроме Токио, где эта доля составляет 56%) жителей, которые задумывались о переезде, больше. Среди самых частых причин, из-за которых москвичи задумывались о переезде, — смена места учебы или работы, а также плохая экология.