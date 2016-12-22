Минсельхоз не увидел предпосылок для введения пошлин на экспорт пшеницы

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что в министерстве не видят необходимости вводить экспортную пошлину на пшеницу, передает «Интерфакс». Ранее о просьбе аграриев ограничить экспорт зерна из России из-за неурожая сообщила газета «Коммерсантъ».
«Пока предпосылок для введения экспортной пошлины на пшеницу никаких нет. Та цена, которая есть на сегодняшний день, не является экстраординарной», — сказал Патрушев. При этом он подчеркнул, что зерно, которое идет на экспорт, должно быть высокого качества, чтобы не потерять «уже наработанные рынки».
Ранее источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что в регионах из-за неурожая предложили ограничить экспорт. В частности, с подобной инициативой выступил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году прогноз Минсельхоза по урожаю снизился с 120 до 103 млн т, в результате чего в министерстве запросили у экспортеров прогнозы по отгрузкам до конца сезона. Собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что в ведомстве хотели ограничить максимальный экспорт на уровне в 30–40 млн т.
По данным газеты, цены за тонну экспортной пшеницы в Новороссийске упали на $5 за неделю, при этом на внутреннем рынке ее стоимость повысилась на 2%, до 9,32 тыс. руб. за тонну.
Два источника зернового рынка сообщили «Ведомостям», что для регулирования цен Минсельхоз может продать на российском рынке около 1,5 млн т пшеницы из интервенционного фонда.
Ранее в России действовала экспортная пошлина, но она была обнулена до 1 июля 2019 года.