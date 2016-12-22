Глава УПЦ отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который возглавляет украинскую православную церковь (УПЦ), отказался встречаться с представителями Константинопольского патриархата. Об этом сообщил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью украинским «Вестям».



По его словам, представители Константинополя прибыли на Украину «с определенным заданием» и находятся на территории этой страны «антиканонично». Митрополит Антоний заметил, что когда, они попросили встретиться с главой УПЦ Онуфрием, то он «категорически» отказался их принимать. Он пояснил, что это было сделано, в том числе потому, что они прибыли на территорию украинской православной церкви без предварительной договоренности и без «позволения со стороны УПЦ». «Указанные епископы же приехали самочинно, и не просто, как паломники, а с четкой целью — заниматься реализацией каких-то своих проектов», — пояснил митрополит Антоний.



Представитель УПЦ отметил, что на данный момент диалога с константинопольский патриархатом нет, потому что «грубо нарушен сам принцип существования Поместной православной Церкви». Однако, митрополит Антоний сказал, что возможность для переговоров всех есть, пока «человек живет на этой земли» и всегда есть время для изменений. Он отметил, что главное — правильно его использовать.

Патриарх константинопольский Варфоломей заявил, что Украина скоро сможет добиться независимости от Московского патриархата. По его словам. «сейчас настала очередь Украины, которая получит автокефалию несмотря на существующую реакцию, потому что это ее право», — сказал он.