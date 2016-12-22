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Берлускони сообщил о планах участвовать в выборах в Европарламент
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Берлускони сообщил о планах участвовать в выборах в Европарламент
Политика, 00:59
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Берлускони сообщил о планах участвовать в выборах в Европарламент

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что планируется баллотироваться в Европарламент. Его слова передает агентство ANSA.

«Я думаю, что я будут баллотироваться на европейских выборах. Все просят меня об этом. Нам нужно серьезно к этому подойти, если мы хотим спасти Италию», — сказал Берлускони.

По его словам, спустя 25 лет, Италия столкнулась с большей опасностью, чем коммунизм. Бывший премьер-министр отметил, что имеет ввиду «невежество, некомпетентность» и «социальная ненависть». «Я все равно буду участвовать в следующих выборах, чтобы спасти страну, которую я люблю», — сказал он.

На данный момент 81-летний Берлускони возглавляет партию «Вперед, Италия!».

В 2013 году суд подтвердил приговор бывшему премьер министру Италии по делу о финансовых махинациях в медиа- и телекоммуникационной компании Mediaset, по которому бывший итальянский премьер получил четыре года лишения свободы. Также ему запретили принимать участие в выборах на протяжении шести лет, то есть до 2019 года. В результате срок был сокращен до года и заменен на общественные работы в доме для престарелых с ограниченными возможностями. В 2018 году надзорный суд Милана отменил решение суда предыдущей инстанции, по которому Берлускони было запрещено принимать участие в выборах.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года.

Теги: Сильвио Берлускони , Европарламент , премьер-министр
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