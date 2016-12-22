МЧС предупредило москвичей о грозе с порывами ветра до 19 м/с

МЧС предупредило москвичей о грозе с порывами ветра 14–19 м/с. Об этом сообщила РБК пресс-служба ГУ МЧС Москвы.
«По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 22:00 22 сентября в Москве ожидается дождь, гроза, ветер 14–19 м/с», — говорится в сообщении.
В субботу, 22 сентября, в Москве прошел сильный дождь. На видео, присланном корреспондентом РБК с ВДНХ, запечатлен дождь со шквалистым ветром. В департамент здравоохранения Москвы сообщили РБК, что пока данных о пострадавших нет. Собеседник в ведомстве отметил, что информация уточняется.
На сайте Росгидрометцентра сообщается, что в субботу, 22 сентября, в Москве ожидается температура от 24 до 26 градусов тепла. Синоптики осадков не прогнозировали и утверждали, что в столице будет переменная облачность. В Москве и Московской области объявлена желтая степень погодной опасности. По данным Росгидрометцентра, в столичном регионе может быть сильный ветер.
В субботу, 22 сентября, в столице был побит температурный рекорд 1994 года, рассказал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в Москве температура воздуха составила 25,8 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда для этого дня. Он пояснил, что температура воздуха была зафиксирована выше, чем в июле, так как для этого месяца норма — 24 градуса.
В воскресенье, 23 сентября, температура воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов тепла. В столице будет облачно с прояснениями. На западе Москвы, по данным синоптиков, может пройти небольшой дождь.