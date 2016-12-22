Памфилова ответила на сообщения о возможной отмене выборов

Цитата председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой в СМИ о возможной отмене выборов была приведена не точно, оснований для отмены выборов в Хабаровском крае нет. Об этом говорится в сообщении ЦИК, поступившем в РБК.

Отмечается, что ранее в разговоре с журналистами Памфилова сказала, что итоговые выводы о повторном голосовании в Хабаровском крае делать рано, при окончательном подведении итогов будут рассмотрены все обращения. «Заявляю, что в настоящий момент у избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае», — подчеркнула она.

Ранее региональное УМВД сообщило, что зарегистрировало 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае. Также там подтвердили информацию о вбросе на участке 124 в Хабаровске. Накануне в избирком края поступили жалобы на кандидата от ЛДПР Сергея Фургала из-за нарушения им запрета на агитацию в день тишины.

Голосование во втором туре выборов в Хабаровском крае завершилось в 20:00 (13:00 мск) 23 сентября. По данным ЦИК, после обработки 58,33% протоколов голосования Фургал получил 69,53% голосов избирателей. За его соперника, действующего главу региона Вячеслава Шпорта, проголосовали 27,87% избирателей.

В первом туре, который прошел 9 сентября, Фургал набрал 35,81%, а Шпорт — 35,62%.