УМВД получило 17 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае

УМВД зарегистрировало 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края. Об этом сообщил замначальника УМВД региона Олег Герасименко, передает «РИА Новости».

Он добавил, что проводится юридическая проверка, по всем фактам выехали оперативные группы. Герасименко также подтвердил поступившее в полицию сообщение о вбросе бюллетеней на участке 124 в Хабаровске.

Накануне в избирательную комиссию Хабаровского края поступили жалобы на кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала из-за нарушения им запрета на агитацию в день тишины. Замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты России Максим Григорьев заявил, что в день тишины продолжалась агитация за Фургала, в частности, на экране на площади шла его реклама, а по городу передвигались автомобили с плакатами кандидата.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края проходит 23 сентября, кандидатами являются действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В первом туре выборов Шпорт набрал 35,62%, а Фургал — 35,81%.

По данным экзитполов, которые официально проводились компанией «Медиатехнологии» в ходе второго тура выборов в Хабаровском крае, лидирует Шпорт с 57% голосов. Фургал заручился поддержкой 43% голосов. При этом, по информации источников РБК, закрытые экзитполы, которые проводились для штаба Шпорта, показали, что действующий губернатор получил 35,7% голосов, а кандидат от ЛДПР — 64,3%.