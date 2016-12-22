Новак заявил о способности ОПЕК+ достигнуть 100% выполнения сделки осенью

Страны ОПЕК+ достигнут стопроцентного выполнения соглашения об ограничении добычи нефти в сентябре-октябре. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак на заседании мониторингового комитета в Алжире, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что мы можем достичь такого уровня [100%] уже в сентябре-октябре», — сказал он.

Ранее Новак сообщил, что в конце лета совокупный показатель исполнения соглашения был выше 100%.

«В августе совокупный показатель исполнения соглашения странами ОПЕК и не входящими в ОПЕК составил 129%», — приводятся слова российского министра в Twitter Минэнерго России.

Страны ОПЕК и 11 государств, которые не входят в эту организацию, договорились о сокращении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки в 2016 году в Вене. Это соглашение два раза продлевалось, в последний раз стороны решили продлить его до конца 2018 года. Сделка была направлена, чтобы стабилизировать цены на нефть.

В конце июня ОПЕК+ решила увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки из-за падения объемов производства этого топлива в Венесуэле.



