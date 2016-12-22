Новак рассказал об исполнении соглашения ОПЕК + на 129%

Страны ОПЕК+ в августе исполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 129%. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, который прибыл в Алжир на заседание мониторингового комитета, передает ТАСС. Ранее в июле этот показатель составил 109%.



По его словам, во время заседания будет обсуждаться проект соглашения о сотрудничестве с ОПЕК+ после 2018 году. «Мы приехали сюда обсудить ситуацию на рынке», — заметил Новак, не вдаваясь в подробности.

О сокращении нефтедобычи на 1,8 млн барр. в сутки страны ОПЕК и 11 государства, которые не входят в эту организацию, договорились в 2016 году в Вене. С тех пор это соглашение уже два раза продлевалось, в последний раз стороны решили продлить его до конца 2018 года. Эта сделка была направлена, чтобы стабилизировать цены на нефть.

В конце июня ОПЕК+ приняла решение нарастить нефтедобычу на 1 млн барр. в сутки из-за падения объемов производства этого топлива в Венесуэле. Инициаторами прироста были Россия и Саудовская Аравия.