Bloomberg рассказал о возвращении бизнесменами активов в Россию

Американские санкции вынуждают российских предпринимателей возвращать свои активы в Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, большинство крупнейших российских предпринимателей перевели свои средства со счетов в Европе и Соединенных Штатах в российские банки, находящиеся в государственной собственности, или местные отделения европейских банков. В частности, Сбербанк сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в январе—августе на 17%, что подтверждает возвращение средств в Россию. Такая тенденция стала наблюдаться после введения апрельских санкций США, но сейчас тенденция усиливается, отмечает агентство.

Кроме того, по данным Bloomberg, предпочитавшие вести расчеты в долларах экспортеры предпринимают шаги для минимизации использования этой валюты. Хотя предприниматели по-прежнему имеют большие запасы долларов и евро, они начинают копить рубли для крайних случаев. Экспортеры все чаще обращаются к кредиторам с просьбой разрешить им выплату долгов в других валютах, если они попадут в санкционный список США. Как пишет агентство, АЛРОСА уже продает некоторым клиентам в Азии за рубли. Кроме того, по крайней мере одна крупная металлургическая компания в основном продает свою продукцию за евро, а также экспериментирует с юанем.

Агентство отмечает, что из-за отсутствия всеобъемлющего плана помощи со стороны правительства компании вынуждены сами принимать меры.

В апреле Минфин США ввел санкции против семи российских «олигархов» и более десятка чиновников, а также 14 компаний, в том числе UC Rusal и En+. Министерство финансов обосновало введение санкций тем, что «российское правительство ведет пагубную деятельность по всему миру», в том числе на востоке Украины», а также снабжает сирийский режим оружием, пытается подорвать западные демократии, ведет деятельность в киберпространстве.

