Адвокат Трампа назвал последствия американских санкций для Ирана

Санкции Вашингтона против Тегерана приведут к революции и свержению иранского режима, заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Об этом сообщает Reuters.

Джулиани отметил, что санкции негативно влияют на иранскую экономику и «такие условия приводят к успешной революции». «Это может быть несколько дней, месяцев или лет, но это произойдет», — сказал Джулиани.

До этого официальные лица в Вашингтоне заявляли, что целью санкций является не смена иранского правительства и режима, а «колоссальная» коррекция его внешнеполитического курса, в частности, отказ от финансирования вооруженных групп на Ближнем Востоке в третьих странах, сворачивание ракетной и отказ от ядерной программы. Последняя, считает американская сторона, вопреки «ядерной сделке» 2015 года, так никогда и не была свернута полностью.

В ноябре должны вступить в силу санкции США, направленные против энергетического сектора Ирана. Они уже вызвали уход из страны такой крупной западной нефтяной компании, как французская Total. Первая волна санкций была инициирована США еще в августе. Она ограничила операции с золотом, ценными бумагами и другими активами Ирана.

Международные экономические санкции были сняты с Тегерана после подписания им «ядерной сделки » в 2015 году со странами «шестерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай). Иран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие экономических ограничений. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения и заявили, что возобновят режим санкций.