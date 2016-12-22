Американский телехолдинг Comcast купит британский Sky за $38 млрд

Американский телекоммуникационный конгломерат Comcast Corp. выиграл право на покупку крупнейшей в Европе британской телекоммуникационной компании Sky plc за $38 млрд, сообщает Bloomberg.

Comcast предложил на аукционе цену в 17,28 фунтов стерлингов за акцию Sky plc (владеет телеканалом Sky News), в то время как его основной конкурент — принадлежащая Disney компания 21st Century Fox Inc. — 15.67 фунтов стерлингов за акцию. Таким образом, предложение Comcast достигло $38 млрд. К 11 октября инвесторы Sky plc должны выставить на торги акции компании, тогда Comcast закрепит за собой право на покупку бумаг коммуникационной компании.

В июле Comcast не удалось купить сам 21st Century Fox. Таким образом, победителем в споре за компанию оказался Disney. Последняя предложила $71 млрд наличными против $65 млрд от Comcast. Тогда Comcast, отказавшись от борьбы за 21st Century Fox заявил, что теперь намерен сосредоточиться на покупке панъевропейской Sky plc, на которую также претендовал Disney. В том же месяце Comcast заявлял, что готов заплатить за до $34 млрд,

Comcast владеет компанией NBCUniversal, анимационной компанией DreamWorks, в 2018 году конгломерат решил сосредоточиться на расширении за пределами США, чтобы стать глобальным лидером в области телекоммуникаций. Медиахолдинг 21st Century Fox состоит из кино- и телестудии 20th Century Fox, стримингового сервиса Hulu, а также индийского телеканала Star India.



