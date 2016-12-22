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Disney выиграл полугодовой спор за 21st Century Fox
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Disney выиграл полугодовой спор за 21st Century Fox
Бизнес, 17:19
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Disney выиграл полугодовой спор за 21st Century Fox
Американский телекоммуникационный конгломерат Comcast отказался от покупки 21st Century Fox. Таким образом, победителем в споре за компанию оказался Disney
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Comcast не будет предлагать новую цену за 21st Century Fox. Глава компании Брайн Робертс в официальном заявлении поздравил с победой президента The Walt Disney Боба Айгера.

О намерении выкупить у семьи Руперта Мердока​ медиахолдинг 21st Century Fox и Comcast, и Disney объявили в конце прошлого года. Обе стороны повышали свое предложение. Comcast в результате остановился на $65 млрд, в то время как Disney согласился выплатить $71 млрд наличными и акциями.

Отказ от дальнейшей борьбы в Comcast объяснили решением сосредоточиться на борьбе за британскую телекоммуникационную компанию Sky, на которую также претендует Disney. Последнее предложение Comcast составило $34 млрд.

21st Century Fox объединяет кино- и телестудию 20th Century Fox, стриминговый сервис Hulu, а также индийский телеканал Star India. Кроме того, Disney получит права на мультсериал «Симпсоны», фильм «Аватар», фильмы, снятые по комиксам Marvel, и другие картины.

Comcast владеет компанией NBCUniversal, анимационной компанией DreamWorks. В последние месяцы представители конгломерата заявляли о желании расширить свое присутствие на рынке платного телевидения за пределами США.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Disney , Comcast , 21st Century Fox
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