Comcast повысил предложение о покупке Sky до $34 млрд

Американский телекоммуникационный конгломерат Comcast повысил предложение о покупке британской компании Sky (владеет телеканалом Sky News) до $34 млрд, сообщается на сайте Comcast.

Ранее американский конгломерат оценивал британскую компанию в $31 млрд. За Sky борются Comcast, Walt Disney Сo. и 21st Сentury Fox. Последняя владеет 39% британской компании и уже повысила свое предложение до $32,5 млрд, уточняет The Hollywood Reporter. Walt Disney в апреле предлагала за 61% акций Sky $16,5 млрд.

В свою очередь, в июне Comcast предложил $65 млрд за саму 21st Century Fox, а Walt Disney позднее поднял предложение до $71 млрд.

Британские антимонопольные органы выступают против покупки Sky компанией 21st Century Fox, поскольку тогда медиамагнат Руперт Мердок и его семья будут оказывать слишком большое влияние на британские СМИ.