Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 136 человек

По меньшей мере 136 человек погибли при крушении парома на озере Виктория в Танзании, которое произошло накануне, 20 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции страны Саймона Сирро.
Он также не исключил, что число жертв инцидента может вырасти в дальнейшем. В пятницу, 21 сентября, руководитель региональной полиции Джонатан Шана заявил агентству, что были спасены 37 пассажиров парома.
Россиян, по последней информации, нет среди погибших и пострадавших в результате крушения парома на озере Виктория, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Танзании.
«По состоянию на 15:00 мск у нас нет сведений о россиянах, находившихся на борту парома, информация уточняется, местные власти говорят, что на это потребуется время. В настоящее время идет подсчет числа погибших и пострадавших», — сказали в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Танзании Джону Помбе Джозефу Магуфули. «Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Паром затонул на озере Виктория. Представители властей страны сообщали, что установить точное число пассажиров сложно из-за того, что утонул член экипажа, принимавший билеты. Сообщалось, что по одной из версий судно могло затонуть из-за перегруза, поскольку было рассчитано на перевозку не более 100 человек. При этом Reuters сообщает, что на борту парома находились более 300 пассажиров, а CNN сообщал, что судно перевозило от 400 до 500 человек.