Опубликовано видео с теракта на военном параде в Иране

В Сети появились кадры с военного парада в иранском городе Ахваз, где неизвестные открыли стрельбу, в результате которой погибли 10 человек. Видеозапись опубликовало агентство Isna.
На записи, сделанной очевидцем, видно людей, которые легли на землю, и слышны громкие хлопки.
Ранее стало известно, что неизвестные открыли огонь во время военного парада в Ахвазе. По данным IRIB, стрельбу вели из парка, который расположен недалеко от места проведения парада. Агентство Mehr со ссылкой на корреспондента сообщало, что преступников было двое, они были одеты в военную форму.
Как сообщает издание Fars, злоумышленники убили 10 человек и ранили более 20, они пытались прорваться к трибуне, где находились высокопоставленные офицеры и руководители провинции Хузестан. Двух террористов сотрудники иранских спецслужб уничтожили, еще двое были задержаны.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф возложил ответственность за инцидент на «региональных спонсоров террора и их хозяев из США». По его словам, ответ Тегерана будет быстрым и решительным.