СМИ сообщили о теракте на военном параде в Иране
Политика, 09:39
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СМИ сообщили о теракте на военном параде в Иране
Неизвестные открыли стрельбу на военном параде в иранском городе Ахваз, несколько человек погибли, передает телеканал Press TV.
Как уточняет телеканал, не указывая источник информации, огонь вели из-за сцены, установленной на параде. Точное число жертв неизвестно.
Корреспондент Mehr рассказал, что злоумышленников было двое, они были одеты в военную форму. Государственное телевидение Ирана (IRIB), сообщение которого приводит агентство, заявило, что ответственность за инцидент несут последователи такфиризма, радикальной исламистской идеологии. По его данным, стрельбу вели из парка, расположенного рядом с местом проведения парада.
В субботу в Иране проходят военные парады в честь годовщины ирано-иракской войны 1980–1988 годов.