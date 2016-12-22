Коновалов назвал достойным отказ Зимина от участия в выборах в Хакасии

Кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ заявил, что удивился решению действующего главы региона Владимира Зимина отказаться от участия во втором туре голосования, но считает этот поступок достойным. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, передает «РИА Новости».
«Первой реакцией было удивление. Конечно, мы этого не ожидали. Считаю, что Виктор Михайлович в данном случае поступил достойно, хотя это можно было сделать намного раньше. Но лучше поздно, чем никогда», — прокомментировал ситуацию Коновалов.
По итогам первого тура, который состоялся 9 сентября, Коновалов занял первое место и получил 44,81% голосов, Зимина поддержали 32,42% избирателей. Второй этап голосования должен был пройти в воскресенье, 23 сентября, но Зимин отказался от участия и заявил, что снимает свою кандидатуру. Как рассказал председатель регионального избиркома Александр Чумачин, Зимин объяснил свое решение состоянием здоровья.
После этого в ЦИК уточнили, что право на участие в выборах главы республики переходит к занявшему третье место в первом туре Андрею Филягину — 9 сентября он получил 11,23% голосов. Избирком Хакасии назначил новую дату выборов на 7 октября.
В субботу, 22 сентября, пресс-служба Зимина опубликовала его обращение, в котором он отметил, что возглавляет республику уже девять лет и за это время «она окрепла». Однако в последнее время Хакасия оказалась «в центре мощнейшей информационной кампании» с целью смены власти, пишет губернатор. Он подчеркнул, что итоги первого тура говорят о выражении недоверия к курсу правительства, и заявил, что берет на себя ответственность за ситуацию в регионе.
«Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — говорится в заявлении. Позже в пресс-службе правительства Хакасии уточнили, что под словами об уходе Зимин имел в виду отказ от участия в выборах, а не отставку с поста губернатора.