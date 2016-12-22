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Фигуристка Медведева проиграла американке на турнире в Канаде
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Фигуристка Медведева проиграла американке на турнире в Канаде
Общество, 09:10
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Фигуристка Медведева проиграла американке на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место в международном турнире Autumn Classic в Канаде, передает NBC Sport.

Как отмечает издание, после короткой программы Медведева лидировала с 70,89 баллами против 69,26 баллов у американки Брэди Теннел, но упала и уступила в произвольной программе и по сумме баллов.

«Честно говоря, я чувствую себя просто потрясающе. Эти соревнования были действительно невероятным опытом. Первые соревнования с моей новой командой новыми тренерами, всем новым», — сказала Медведева.

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане 18-летняя Медведева получила две серебряные медали — за одиночное выступление и командные соревнования. Золото в одиночной дисциплине тогда получила другая россиянка — 16-летняя Алина Загитова.

Евгения Медведева опровергла беседу с экс-тренером о завершении карьеры
Общество

В марте журнал SNC сообщил, что Медведева решила уйти от тренера Этери Тутберидзе из-за разногласий, позже фигуристка и ее тренер опровергли эту информацию, но уже в мае россиянка ушла от Тутберидзе. По словам Медведевой, это решение стало «самым тяжелым» в ее жизни.

Новым тренером россиянки стал канадец Брайан Орсер. Его коллега Даг Хау в интервью The Skating Lesson рассказал о деталях конфликта между Медведевой и Тутберидзе. По его словам, после выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане тренер сказала фигуристке, что «ее карьере конец». Сама Медведева позже заявила, что у нее не было подобного разговора с Тутберидзе.

Теги: Евгения Медведева , фигурное катание
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