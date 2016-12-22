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Евгения Медведева опровергла беседу с экс-тренером о завершении карьеры
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Евгения Медведева опровергла беседу с экс-тренером о завершении карьеры
Общество, 11:28
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Евгения Медведева опровергла беседу с экс-тренером о завершении карьеры

Бывший тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе не советовала ей завершить карьеру, рассказала фигуристка ТАСС.

Медведева заявила, что у нее не было такого разговора с Тутберидзе. «Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью», — добавила фигуристка.

Канадский тренер рассказал о словах Тутберидзе о конце карьеры Медведевой
Общество

Ранее канадский тренер Даг Хау заявил, что после Олимпиады в Пхёнчхане Тутберидзе сказала девушке, что «ее карьере конец». По его словам, об этом ему рассказал новый тренер россиянки — Брайан Орсер.

В марте SNC сообщил, что 18-летняя Медведева ушла от тренера Тутберидзе, по информации журнала, причиной стали разногласия между фигуристкой и ее наставницей. Позднее спортсменка и Тутберидзе опровергли эту информацию, но в мае Медведева официально заявила, что меняет тренера и назвала решение уйти от Тутберидзе «самым тяжелым в ее жизни».

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году Медведева заработала две серебряные медали — за командные соревнования и одиночное выступление.

Теги: Евгения Медведева , фигурное катание
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