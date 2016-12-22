Военные США заметили четыре самолета-разведчика России возле Аляски

Американские военные заметили четыре разведывательных самолета России, которые пролетели к северу от Аляски. Об этом сообщается в Twitter Объединенного командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Отмечается, что 21 сентября в зону наблюдения NORAD вошли «две группы по два российских морских разведывательных самолета». При этом они находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ США или Канады.
За этот месяц американские военные дважды сообщали о российских самолетах, находящихся возле Аляски. Так, 13 сентября два истребителя ВВС США F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95. Они сопровождали российские самолеты, летевшие в международном пространстве возле побережья Аляски.
Аналогичный случай произошел 1 сентября, тогда два Ту-95 и самолет-заправщик Ил-78 были перехвачены к югу от Алеутских островов. Как отмечали в Минобороны России, бомбардировщики проводили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Охотского и Берингова морей.