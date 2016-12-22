ВВС США перехватили стратегические ракетоносцы Ту-95 у берегов Аляски

Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 к западу от побережья Аляски. Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Инцидент произошел еще утром 1 сентября. Военные заметили ракетоносцы, летящие в опознавательной зоне ПВО Аляски, к югу от Алеутских островов, и подняли истребители на перехват. После этого F-22 сопровождали Ту-95 до тех пор, пока те не вылетели из опознавательной зоны ПВО. Представитель NORAD подчеркнул, что бомбардировщики не нарушали границу воздушного пространства США или Канады.

В мае стратегические ракетоносцы Ту-95 также проводили полет у берегов Аляски, тогда на их перехват также вылетели американские F-22. По словам командира эскадрильи Александра Манягина, истребители ВВС США находились на расстоянии 100 м от бомбардировщиков. Сопровождение Ту-95 заняло 40 минут.