В США жителя Латвии осудили на 14 лет за создание шпионского антивируса

Латвийского резидента Русланса Бондарса приговорили к 14 годам лишения свободы в США за создание шпионского антивируса Scan4you, с помощью которого хакеры получали доступ к пользовательской информации. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

По словам прокурора Захари Тервиллигера, 38-летний Бондарс помогал разработчикам вредоносных программ атаковать предприятия в США. «Бондарс разработал и эксплуатировал сервис, который оказал существенную помощь некоторым из самых деструктивных хакеров в мире», — подчеркнул прокурор.

По данным следствия, с 2009 по 2016 год Бондарс управлял Scan4You, предоставляя за плату информацию для взломщиков, которую они использовали для того, чтобы проверить, будет ли обнаружено их вредоносное ПО антивирусами на компьютерах пользователей. В результате хакеры смогли похитить около 40 млн номеров кредитных карт, а также около 70 млн адресов, телефонных номеров и других персональных данных юзеров в США. В результате этих действий один из розничных торговцев понес убытки в $292 млн.

Также Scan4You использовался разработчиком вредоносного ПО Citadel, с помощью которой были заражены более 11 млн компьютеров по всему миру и привело к убыткам в $500 млн. Общая сумма убытков по этому делу составила $20,5 млрд.

В феврале в США двух россиян, Дмитрия Смилянца и Владимира Дринкмана, приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы и 12 годам тюрьмы соответственно за киберпреступления. По версии следствия, они вместе с еще тремя россиянами и одним украинцем с 2005 по 2012 год взламывали компьютерные сети более 16 компаний и похитили номера около 160 млн карт. Урон, нанесенный хакерами, оценили в $300 млн.