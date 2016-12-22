ВМФ России изучит похожий на пропавшую аргентинскую подлодку объект

У берегов Аргентины обнаружен объект, похожий на пропавшую подлодку «Сан-Хуан». Российский исследовательский аппарат «Пантера Плюс» приступил к его обследованию. Об этом говорится в сообщении ВМС Аргентины.

В зону поисков также возвращается исследовательское судно ВМФ России «Янтарь», которое отбывало в уругвайский порт Монтевидео для пополнения запасов. Планируется, что оно приступит к работам 25 декабря.

По данным ВМС страны, метеоусловия благоприятны для поисковых работ.

16 декабря командующий ВМС Аргентины Марсело Срура был отправлен в отставку. Местное издание Telesur тогда сообщало, что причиной этого стало сокрытие от президента страны Маурисио Макри информации о пропаже подлодки в первые часы после ЧП.

Аргентинская дизельная подводная лодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября, после того как вышла из порта Ушуая и направилась в Мар-дель-Плата. На ее борту было 44 человека. Последний сигнал зарегистрирован в 432 км от Атлантического побережья Аргентины. В поисковой операции принимают участие специалисты из России, США, Бразилии, Великобритании, Чили и других стран.

5 декабря министр обороны Оскар Агуад объявил, что экипаж «Сан-Хуана» мертв, так как прошедшее с момента пропажи лодки время не оставило шансов на выживание.