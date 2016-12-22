Памфилова объяснила снятие Зимина с выборов фразой «оценил возможности»

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выдвинула предположение, что реальной причиной отказа кандидата от «Единой России» Виктора Зимина от участия во втором туре выборов главы Хакасии могла стать реальная оценка кандидатом своих возможностей, сообщает «РИА Новости».

«Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», — сказала она, отвечая на вопрос, почему Зимин снял свою кандидатуру.

Виктор Зимин — действующий глава и председатель правительства Республики Хакасия, свой пост занимает с января 2009 года. Первый тур выборов главы республики в Хакасии состоялся 9 сентября, на них Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин набрал в первом туре 11,23% голосов избирателей и занял третье место.

Второй тур голосования должен был состояться 23 сентября, однако вечером в пятницу, 21 сентября, Зимин объявил, что снимает свою кандидатуру, объяснив это решением состоянием здоровья.