Reuters узнал о планах UC Rusal создать торговую компанию в Китае

Российский производитель алюминия UC Rusal планирует создать в Китае торговую компанию из-за санкционных ограничений для западных потребителей, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным собеседников агентства, компания будет заниматься продажей металла на внутреннем рынке Китая, а также искать возможности для импорта и экспорта алюминия в эту страну. Как отмечает агентство, Китай является крупнейшим в мире потребителем алюминия, в 2017 году он купил у России 14,6 тыс. т этого металла.

В апреле Минфин США включил компанию и ее основного акционера Олега Дерипаску в санкционный список. В американском министерстве подчеркнули, что могут снять ограничения, если российский предприниматель откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска вышел из совета директоров En+, главного акционера UC Rusal.

В сентябре Министерство финансов США уточнило, что контрагентам попавших под санкции компаний разрешается заключать с ними новые сделки, если аналогичные соглашения заключались до наложения санкций 6 апреля. После этого акции UC Rusal выросли на 17,5% в ходе торгов на Московской бирже и достигли отметки в 27,45 руб. за штуку.