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Число жертв крушения парома в Танзании превысило 90 человек
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Число жертв крушения парома в Танзании превысило 90 человек
Общество, 13:12
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Число жертв крушения парома в Танзании превысило 90 человек

Число жертв крушения парома на озере Виктория в Танзании достигло 94 человек. Об этом сообщили представители местных властей, пишет издание The Citizen. Ранее сообщалось о 44 погибших.

Как отмечается в сообщении, 44 тела были найдены в четверг, 20 сентября, 50 — в пятницу, 21 сентября. Поисково-спасательная операция продолжается.

По словам представителя региональных властей, паром в момент инцидента был перегружен. Всего он может перевозить 100 пассажиров, но на его борту находились около 400 человек.

Паром затонул 20 сентября недалеко от порта на острове Укереве. По данным властей, пока сложно установить точное число пассажиров на судне, потому что член экипажа, который принимал билеты у пассажиров, утонул. Его учетные записи также утеряны.

Теги: крушение парома , Танзания , Катастрофа
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