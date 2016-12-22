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WSJ узнала о попытке Google противостоять иммиграционному указу Трампа
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WSJ узнала о попытке Google противостоять иммиграционному указу Трампа
Технологии и медиа, 10:22
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WSJ узнала о попытке Google противостоять иммиграционному указу Трампа

Сотрудники Google обсуждали способы настроить поисковую систему таким образом, чтобы противодействовать иммиграционному указу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю электронную переписку сотрудников компании.

«Я знаю, что для этого потребуется рывок, но я думаю, что это очень своевременная и насущная информация, которая нам нужна, так как мы знаем, что эта страна и Google не будут существовать без иммигрантов», — приводит издание слова из письма одного из сотрудников.

По данным WSJ, они пытались избавить поисковую выдачу от того, что считали «исламофобскими, алгоритмически предвзятыми результатами поиска терминов «ислам», «мусульманин», «Иран», «Мексика» и других.

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«Эти электронные письма были всего лишь мозговым штурмом идей, ни одна из которых никогда не была реализована», — рассказал представитель Google.

Он отметил, что компания никогда не манипулировала результатами поиска или другими продуктами для продвижения какой-либо политической идеологии.

В конце января 2017 года Трамп подписал указ, который запретил на 90 дней въезд в США граждан некоторых стран. Среди них оказались жители Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Йемена. Под запрет попали также обладатели грин-карт. В марте 2017 года суд в штате Гавайи заблокировал указ, однако в конце июня 2018 года Верховный суд США поддержал решение Трампа о запрете на въезд мигрантов из некоторых стран.

Теги: Google , Дональд Трамп , иммигранты
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