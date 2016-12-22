Число получивших гражданство США иммигрантов достигло рекорда за 100 лет

В США, по данным на 2017 год, проживало 44,5 млн иммигрантов, у которых есть американское гражданство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.

Таким образом, число граждан-иностранцев в США выросло на 1,8% по сравнению с 2016 годом, до 13,7%, достигнув самой высокой доли за последнее столетие. В 1910 году число иммигрантов в США составляло 14,7%. Население США в 2017 году — около 330 млн человек.

Большинство иммигрантов, перебравшихся в США в 2017 году, родились в Китае, также большая часть иностранцев имеет высшее образование. В то же время снизилось число переселенцев из Мексики. По словам специалиста Института миграционной политики США Рэнди Каппса, причиной увеличения числа иностранцев в США стала активность на рынке труда.

В начале июля президент США Дональд Трамп назвал американские иммиграционные законы «самыми тупыми в мире». «Если люди въехали в нашу страну нелегально, мы должны немедленно отправить их обратно, не проходя через годы судебной волокиты», — подчеркивал Трамп. По его словам, демократы намерены сохранить границы страны открытыми, невзирая на риск роста преступности, в то время как республиканцы выступают за охрану границ и борьбу с преступностью. Одним из предвыборных обещаний Трампа была реформа миграционного законодательства. Президент считает необходимым возвести стену на границе с Мексикой, отменить визовую лотерею и цепную миграцию.