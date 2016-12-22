Пранкер Вован назвал смешным запрет въезжать на Украину

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в разговоре с РБК назвал смешным запрет въезжать на территорию Украины.

«Это настоящий цирк, что еще раз подчеркивает какой-то сумасшедший дом на Украине. Алексей [Столяров (Лексус) ] ее никогда не посещал, я там был два раза, последний раз в 2014 году или в конце 2013 года. Это были визиты на пару дней. С учетом того, что мы звоним и Порошенко (президенту Украины), и Грицаку (главе СБУ), мы, как в здравом уме, туда не собирались бы и ехать, пока у руля страны эта власть, но я думаю, это будет недолго», — сообщил он.

Кузнецов отметил, что польщен решением украинских властей. «Это для нас настоящая честь. Это хорошая новость, получается, что они реально считают, что мы для них настоящая угроза, и опасаются нашей деятельности. Значит, следят за нами, за нашими записями, кому-то наверху это там не нравится. Это как раз и говорит о свободе слова на Украине, потому что у нас были записи и с иностранными политиками, и никто никогда не требовал ввести в отношении нас какие-то санкции или запретить въезд в Европу. Западные страны еще пока в своем уме и понимают, где розыгрыш», — заявил он.



О том, что пранкерам Лексусу и Вовану запретили въезд на Украину, сообщало ранее издание «Факты» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным СБУ, решение о запрете было принято еще в июле. Российским пранкерам запретили въезжать на территорию страны в течение трех лет. В украинском ведомстве сообщили, что Кузнецов и Столяров занимаются деятельностью, направленной против Украины, а также посещали Крым.

Пранкеры Лексус и Вован разыгрывают политических деятелей. Среди них были и украинские политики, в том числе президент Петр Порошенко. В начале сентября Кузнецов и Столяр позвонили главе Минобороны Украины Степану Полтораку от имени Порошенко, потребовали его отставки. По словам пранкеров, министр обороны согласился, пообещал «написать заявление в любое время». Позднее в Минобороны Украины заявили, что пранкеры предприняли попытку провокации, которая «сразу же была разоблачена».