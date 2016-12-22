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Пранкер Вован назвал смешным запрет въезжать на Украину
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Пранкер Вован назвал смешным запрет въезжать на Украину
Украинский кризис, 10:05
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Пранкер Вован назвал смешным запрет въезжать на Украину

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в разговоре с РБК назвал смешным запрет въезжать на территорию Украины.

«Это настоящий цирк, что еще раз подчеркивает какой-то сумасшедший дом на Украине. Алексей [Столяров (Лексус) ] ее никогда не посещал, я там был два раза, последний раз в 2014 году или в конце 2013 года. Это были визиты на пару дней. С учетом того, что мы звоним и Порошенко (президенту Украины), и Грицаку (главе СБУ), мы, как в здравом уме, туда не собирались бы и ехать, пока у руля страны эта власть, но я думаю, это будет недолго», — сообщил он.

Пранкерам Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину
Политика

Кузнецов отметил, что польщен решением украинских властей. «Это для нас настоящая честь. Это хорошая новость, получается, что они реально считают, что мы для них настоящая угроза, и опасаются нашей деятельности. Значит, следят за нами, за нашими записями, кому-то наверху это там не нравится. Это как раз и говорит о свободе слова на Украине, потому что у нас были записи и с иностранными политиками, и никто никогда не требовал ввести в отношении нас какие-то санкции или запретить въезд в Европу. Западные страны еще пока в своем уме и понимают, где розыгрыш», — заявил он.

О том, что пранкерам Лексусу и Вовану запретили въезд на Украину, сообщало ранее издание «Факты» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным СБУ, решение о запрете было принято еще в июле. Российским пранкерам запретили въезжать на территорию страны в течение трех лет. В украинском ведомстве сообщили, что Кузнецов и Столяров занимаются деятельностью, направленной против Украины, а также посещали Крым.

Пранкеры рассказали о звонке главе Минобороны Украины
Политика

Пранкеры Лексус и Вован разыгрывают политических деятелей. Среди них были и украинские политики, в том числе президент Петр Порошенко. В начале сентября Кузнецов и Столяр позвонили главе Минобороны Украины Степану Полтораку от имени Порошенко, потребовали его отставки. По словам пранкеров, министр обороны согласился, пообещал «написать заявление в любое время». Позднее в Минобороны Украины заявили, что пранкеры предприняли попытку провокации, которая «сразу же была разоблачена».

Теги: пранкер , СБУ , запрет на въезд
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