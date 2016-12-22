«Ведомости» узнали о выделении 20 млрд руб. работающему в Крыму банку

В начале этого года Агентство по страхованию вкладов предоставило Генбанку около 20 млрд руб. Почти 5 млрд руб. пошло на повышение капитализации, 4 млрд руб. для поддержания ликвидности, а остальные средства для покрытия дисбаланса, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчетность банка.

Такая схема санкции не использовалась с лета прошлого года, когда был принят закон, предусматривающий другой способ оздоровления, через Фонд консолидации банковского сектора. По-новому санировали «ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк. Единственным исключением стал Генбанк, пишет издание.

Бывший сотрудник ЦБ в комментарии «Ведомостям» предположил, что причиной такого решения стал тот факт, что Генбанк с 2014 года работает в Крыму. Если бы помощь банку осуществлялась через Фонд консолидации банковского сектора, это могло бы привести к его включению в санкционные списки. Помимо этого, под ограничения могли бы попасть и банки, которые санирует ФКБС: «ФК Открытие», Бинбанк, Рост банк.

Издание отмечает, что изначально выступающий санатором Собинбанк не просил финансовой поддержки. Но позже регулятор изменил план оздоровления Генбанка.