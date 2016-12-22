ЧВК Вагнера попала в санкционный список США

Частная военная компания Вагнера попала в новый санкционный список США, следует из данных, опубликованных на сайте Госдепа.

Среди новых фигурантов списка — «Оборонлогистика» и производящий самолеты «Сухой» авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Компании внесены в черный список за связи с оборонным и разведывательным секторами России. Список составлен в соответствии с положениями закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), указывает Госдеп.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Минфину и Госдепу приступить к исполнению части антироссийских санкций, предусмотренных CAATSA. Это так называемые вторичные санкции. Министерство финансов США уже ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за сделки с Рособоронэкспортом. Речь идет о закупке российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.



