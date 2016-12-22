В штате Мэриленд произошла стрельба

В городе Абердин в американском штате Мэриленд произошла стрельба, шериф округа Харфорд Джеффри Галлер сообщил о многочисленных раненых. Об этом говорится в Twitter шерифа. Как сообщил источник Associated Press, были убиты несколько человек.

Стрельба произошла в районе дороги Спесутиа и Перримен, на пересечении Шорт-лэйн и трассы Олд Филадельфия. Отделение ФБР в Балтиморе, крупнейшем городе штата, оказывает поддержку шерифу Галлеру, сообщается в Twitter спецслужбы. Губернатор Мэриленда Лэрри Хоган пообещал оказать помощь всем пострадавшим при стрельбе. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее 19 сентября мужчина открыл огонь из пистолета в здании суда в городе Мэйсонтаун в американском штате Пенсильвания. Ранения получили четыре человека, в том числе и полицейский, который применил табельное оружие и ликвидировал стрелка. Отмечалось, что мужчина был ответчиком по одному из дел, связанных с домашним насилием, нападением и террористическими угрозами. 20 сентября это дело должен был рассмотреть суд.